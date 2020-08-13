الشلف : توقيف 4 أشخاص بينهم 3 نساء بتهمة إنشاء محل للفسق والدعارة

أوقف عناصر فصيلة المساس بالأداب العامة للشرطة القضائية بأمن الشلف 4 أشخاص بتهمة إنشاء محل للفسق والدعارة مع الإستدراج والإغراء.

الشبكة تتكون من 4 أشخاص بينهم 03 نساء تتراوح أعمارهم ما بين 27 و38 سنة .

حيثيات قضية الحال تعود حسب مصادر النهار أولاين إلى معلومات دقيقة تلقتها مصالح الشرطة مفادها قيام 3 نسوة بإستغلال شققهن الكائنة بمدينة الشلف كوكر للفسق والدعارة.

وبعد التدخل للتحقيق في القضية تم توقيف المشتبه فيهم على مستوى شققهن رفقة رجل.

تم على الفور تحويلهم إلى مقر المصلحة لإستكمال إجراءات التحقيق وإنجاز ملف جزائي في حقهم وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.