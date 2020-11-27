الشلف: توقيف 4 أشخاص عن قضية إنشاء محل للدعارة

أوقف عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني، في ولاية الشلف، 4 أشخاص من كلا الجنسين، عن قضية إنشاء محل للدعارة.

وحسب أمن ولاية الشلف، تتراوح أعمارهم ما بين 18و 52سنة، لتورطهم في قضية إنشاء محل للفسق والدعارة.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات وردت إلى عناصر الشرطة، تفيد قيام 02 نسوة باستغلال شققهن الكائنة بمدينة الشلف وكرا للفسق.

وبعد استغلال هذه المعلومات واستيفاء الإجراءات القانونية، أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم على مستوى شققهن رفقة رجلين.

كما ضبط وعثر بحوزتهم على أغراض ومواد تستعمل في قضية الحال.

وتم على الفور تحويلهم إلى مقر المصلحة لإستكمال الإجراءات، أين أنجز ملف جزائي في حقهم عن قضية إنشاء محل للدعارة.

وتم بموجب هذه القضية إحالة المتهمين الأربعة على محكمة الشلف.