الشلف.. توقيف 4 أشخاص قاموا بإبعاد فتيات قصّر

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف من توقيف أربعة أشخاص تترواح أعمارهم بين 24 و 58 سنة لتورطهم في قضية إبعاد و إخفاء أربعة فتيات قصر تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة.

تعود حيثيات القضية إلى تاريخ العاشر من الشهر الجاري بعد تقدم أهل الضحايا إلى مصالح الدرك الوطني بالشلف من أجل الإبلاغ عن اختفاء بناتهن في ظروف غامضة.

ليتم على الفور وضع خطة محكمة و تنشيط عنصر الإستعلام من أجل العثور على الضحايا و تحديد هوية المتورطين.

تم إسترجاع الفتيات القصر مستوى الطريق السيار شرق غرب بمحور الدوران بوقادير.

مواصلة للتحقيق بعد تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم و إستكمال الاجراءات القانونية اللازمة ،تنقل عناصر عناصر فصيلة الابحاث الى ولاية وهران أين تم توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم و مباشرة كافة الاجراءات القانونية لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة .