الشلف: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 1800 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولايةالشلف، من وضع حد لنشاط 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و 38 سنة في عمليتين منفصلتين تم خلالهما حجز أزيد من 1800 قرص مهلوس كانت في طريقها للتسويق.

حيث نجحت عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، يقوم ببيع و ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب عبر مدينة الشلف.

وذلك بعد استغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود شخص بصدد القيام بصفقة بيع المؤثرات العقلية بإحدى بلديات الشلف، قبل توقيفه وضبط بحوزته على 1200 قرص مع حجز الدراجة النارية التي كانت تستعمل في عملية النقل و البيع.

كما تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف، في عملية أخرى من توقيف ثلاثة أشخاص أعمارهم ما بين 29 و 38 سنة يقومون بنقل وبيع المؤثرات العقلية، على متن مركبة على مستوى المدخل الشرقي للولاية.