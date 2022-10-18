الشلف: توقيف 4 أشخاص وحجز أوراق نقدية مزورة بقيمة 32 ألف دج

أوقف، عناصر فرقة البحث و التدخل BTI على مستوى أمن ولاية الشلف، 4 أشخاص بتهمة التورط في تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لإرتكاب جناية تزوير النقود و تزوير أوراق نقدية للعملة الوطنية و طرحها للتداول والمساس بالإقتصاد الوطني.

و حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن ذات المصالح قد ضبطت مبلغ مالي 32000 دج مزورة وذلك على إثر ورود معلومات مفادها قيام شخص بترويج نقود مزورة بأحد أحياء مدينة الشلف وبعد مباشرة عملية البحث والتحري تم توقيف المشتبه فيه و إخضاعه لعملية التلمس الجسدي.

حيث تم العثور بحوزته على مبلغ مالي 10000 دج مشكلة من خمسة أوراق نقدية من فئة 2000 دج مزورة ليتم تحويله الى المصلحة و بعد التحقيق معه في قضية الحال تبين أنه على تواصل مع 3 أشخاص آخرين ليتم توقيفهم و العثور بحوزتهم على مبلغ مالي يقدر ب 22 ألف دج ليبلغ المبلغ المالي المزور المضبوط في القضية 32 ألف دج، في وقت تم فيه تم إنجاز ملفات قضائية في حق الموقوفين الأربعة وإحالتهم أمام نيابة محكمة الشلف في إنتظار جلسة محاكمهم.