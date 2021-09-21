الشلف: توقيف 4 أشخاص وحجز زطلة وأسلحة بيضاء

تمكنت مصالح أمن دائرة بوقادير بالشلف، من توقيف أربعة أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 26 و38 سنة، وذلك في عمليات منفصلة يقومون ببيع وترويج المخدرات.

عملية التوقيف تمت على إثر معلومات مفادها وجود أشخاص بحوزتهم قطع من المخدرات بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد التحري وتنفيذ التدخل تم توقيف المشتبه فيهم وضبط بحوزتهم 78 غرام من الكيف المعالج، وكذا سلاح أبيض محظور خنجر.

بالإضافة إلي مبلغ مالي يقدر بـ 50000 دج يعتبر من عائدات البيع و الترويج، بعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم وإحالتهم أمام محكمة بوقادير.

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