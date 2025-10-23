الشلف.. توقيف 4 أشخاص وضبط أزيد من 7300 كبسولة بريغابالين

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 4 أشخاص، مع ضبط 7350 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

العملية نفذتها فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات، عقب كشف مخطط إجرامي لتمرير كمية من المؤثرات العقلية إلى ولاية الشلف.

ليتم تحديد هوية عناصرها ووسيلة النقل المستعملة (مركبة سياحية)، والتي تم توقيفها عبر إحدى المسالك المعزولة بإحدى البلديات الشرقية لولاية الشلف، وتوقيف 3 أشخاص كانوا على متنها، مع إخضاع المركبة لتفتيش دقيق.

وأسفرت العلملية عن ضبط هذه الكمية من المؤثرات العقلية مخبأة ومموهة بإحكام داخل أحد أجزاء السيارة. وبعد توسيع دائرة التحقيق في قضية الحال تمكن المحققون من توقيف المشتبه فيه الرابع.

وحسب المصدر ذاته، مكنت التحريات المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، من ضبط واسترجاع: 4 مركبات من مختلف الأنواع والأصناف كانت الشبكة المنظمة تستعملها في تنفيذ نشاطاتها الإجرامية (من بينها المركبة محل التوقيف). مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 185 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف.