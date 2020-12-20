الشلف: توقيف 4 شبان بصدد التحضير لرحلة حرقة من شاطئ القطار

أوقفت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس، 4أشخاص وهم بصدد الإعداد لرحلة حرقة إنطلاقا من شاطئ القطار التابع لبلدية المرسى.

وحسب بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف،فإن ال4 أشخاص الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 25و29 سنة.

وأشار البيان، بأن عملية التوقيف تمت بعد ورود معلومات،تفيد بوجود أشخاص بصدد التحضير لـ”الحرقة” إنطلاقا من إحدى الشواطئ بالمرسى .

قبل التدخل لتوقيف المشتبه فيهم بوضع نقاط مراقبة مع القيام بدوريات مراقبة عبر شواطئ المرسى.

وأسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من الوقود فضلا عن قارب مطاطي بمحرك مخصص لنقل الحراقة إلى جانب ضبط هواتف نقالة بالإضافة وحقائب بها أمتعة وصدريات إنقاذ.