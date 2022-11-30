الشلف: توقيف 4 متهمين في قضية سرقة عتاد فلاحي ببوزغاية

أوقفت، مصالح الأمن التابعة لإقليم بلدية بوزغاية في ولاية الشلف، من توقيف 4 أشخاص أعمارهم بين 18 و 19 سنة بعد متابعتم في قضية تخص سرقة عتاد فلاحي.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن وقائع القضية جاءت على إثر شكوى تقدم بها أحد فلاحي المنطقة عن تعرضه للسرقة استهدفت عتاد فلاحي متمثل في محراث و لواحق جرار فلاحي.

و بعد تدخل عناصر الضبطية القضائية للتحري والتحقيق في قضية الحال، تم توقيف المشتبه فيهم و إسترجاع المسروقات، قبل إنجاز الملف الجزائي في حقهم وإحالتهم على وكيل الجمعورية لدى محكمة تنس.