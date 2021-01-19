الشلف: توقيف 4 مروجين وحجز رطل زطلة

تمكنت مصالح أمن دائرة الشلف، اليوم الثلاثاء، من توقيف 4 أشخاص، يقومون ببيع وترويج المخدرات عبر أحياء مدينة الشلف.

وتمت قضية الحال، على إثر معلومات تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بصدد ترويجها في أوساط الشباب بوسط المدينة.

وبعد الاتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية اللازمة، تم توقيف السالفي الذكر.

وضبط بحوزة المعنيين، كمية من المخدرات تقدر بـنصف كلغ من الكيف المعالج كانت مهيأة لترويج، ومبلغ مالي يقدر بـ31500 دج.

وبعد استيفاء الملف الجزائي في حقهم عن قضية الحيازة والاتجار بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة، تمت إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.