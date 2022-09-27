الشلف: توقيف 4 مروجين وحجز 2394 وحدة خمر

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة الشرطة القضائية على مستوى حي بن سونة بالشلف، من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 44 سنة بتهمة التورط في قضية تخص نقل و تخزين وبيع المشروبات الكحولية.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف والحجز تمت بناءا على معلومات مفادها وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المشروبات الكحولية بغرض بيعها دون رخصة، وبعد تدخل ذات المصالح تم توقيف المشتبه فيهم وضبط 2394 وحدة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة أزيد من 4,5 ملايين سنتيم من عائدات البيع و الترويج، وبعد إستكمال الإجراءات تم إنجاز ملفين جزائين في

حق الموقوفين عن قضية حيازة مشروبات كحولية و عرضها للبيع بطريقة غير

مشروعة وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.