الشلف: توقيف 4 مروجين وحجز 630 غرام “زطلة”

تمكن عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف 4 أشخاص وحجز 630 غرام من الكيف المعالج في عمليتين متفرقتين.

حيث تم توقيف شخصين أعمارهما 17 و 36 سنة، يقومان ببيع و ترويج المخدرات عبر أحياء بلدية الشلف. على إثر معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات بصدد ترويجها بين شباب المدينة.

وبعد التدخل تم توقيف المتهمين على متن دراجة نارية وبحوزتهم 395 غرام من الكيف المعالج. ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهما، عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات، وإحالتهما أمام محكمة الشلف.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف شخصين 22 و31 سنة بحوزتهما 235 غرام من “الزطلة” مهيأة للترويج والبيع. ليتم تحويلهما إلى المصلحة لإنجاز ملف جزائي في حقهما عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع بطريقة.

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