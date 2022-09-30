الشلف: توقيف 40 شخصا محل بحث لدى الجهات القضائية

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بالشلف، من توقيف 40 شخصا محل بحث خلال الفترة الأخيرة لدى الجهات القضائية وذلك بعد تنفيذ عدة عمليات توعية داخل الإقليم الحضري لدائرة الشلف.

في ذات السباق، أشار بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، إلى حجز أسلحة محظورة وكمية من المخدرات والأقراص المهلوسة، فضلا عن توقيف عدد من الأشخاص المتهمين بالضلوع في عمليات سطو وسرقة إستهدفت مساكن ومحلات تجارية ودرجات نارية على مستوى حي النصر.