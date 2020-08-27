الشلف: توقيف 5 أشخاص بينهم 3 نساء بتهمة إنشاء وكر للفسق والدعارة

تمكنت اليوم فصيلة المساس بالآداب العامة على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و47 سنة بينهم 3 نساء بتهمة التورط في قضية إنشاء وكر لممارسة الدعارة.

حيثيات القضية وفق مصادر النهار أونلاين جاءت بناءا على معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص من كلا الجنسين يترددون على حقول البرتقال بالمخرج الشمالي لمدينة الشلف قصد ممارسة الفسق والدعارة عن طريق الإستدراج والإغراء.

وبعد التدخل للتحقيق في القضية تم توقيف المشتبه فيهم وضبط أغراض ومواد تستعمل في قضية الحال.

ليتم تحويل الموقوفين إلى مركز الأمن لإستكمال إجراءات التحقيق قبل إنجاز ملفين جزائيين عن جنحة مساعدة وحماية دعارة الغير وكذا جنحة الإغراء من أجل التحريض على الفسق وإحالتهم على محكمة الشلف.