الشلف.. توقيف 5 أشخاص مشتبه تورطهم في جريمة قتل فتاة عشرينية ببوزغاية 

أوقفت عناصر الأمن بولاية الشلف، القبض على 5 أشخاص مشتبه فيهم التورط في جريمة قتل فتاة في العشرينيات من العمر ببوزغاية.

وقائع القضية تعود الى صبيحة يوم الجمعة الماضي، إثر ورود معلومات إلى قوات الشرطة مفادها العثور على جثة مجهولة الهوية لفتاة بالقرب من المدخل الرئيسي لعيادة متعدد الخدمات ببوزغاية.

على إثرها تنقلت قوات الشرطة مباشرة إلى مكان تواجد الجثة رفقة الفرقة التقنية والعلمية، بعد اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة تم إجراء التحريات التقنية والعلمية على مسرح الجريمة بجمع الأدلة و القرائن.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات في عين المكان تبين من خلال المعاينة الأولية أن الوفاة ترجع لأسباب عنف.

باشرت بعدها عمليات البحث والتحري التي من خلالها تم التعرف وتحديد هوية الجناة المشتبه فيهم، حيث تم وضع خطة محكمة أسفرت في ظرف وجيز وقياسي عن توقيف 5أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و40 سنة.

و بعد استكمال جميع الإجراءات، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس والذي أمر بإيداع 4 اشخاص الحبس المؤقت.