الشلف: توقيف 5 أشخاص من بينهم إمرأتين يُروّجون المهلوسات والكوكايين

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ بن سونة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة.

وأسفرت العملية النوعية عن حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والكوكايين. إلى جانب مركبتين ومبلغ مالي هام من عائدات المتاجرة .

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الشلف، فإن العملية جاءت بعد استغلال دقيق لمعلومات ميدانية حول تحركات مشبوهة لأفراد الشبكة. ليتم ترصدهم ومداهمة أحد أوكارهم المشبوهة. حيث تم ضبطهم في حالة تلبس وبحوزتهم 5400 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ ” أجنبية المنشأ. إضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين ” ومبلغ مالي معتبر يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي .

الشبكة الإجرامية التي تتكون من خمسة أفراد من بينهم إمرأتان، كانت تعتمد في نشاطها الإجرامي على أساليب دقيقة وخطيرة تشمل الشراء ، النقل ، التخزين ثم الترويج. وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للصحة العمومية ، حسب ما كشفته التحقيقات الموسعة التي أجريت تحت إشراف النيابة المختصة.

وقد تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم ، وأحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة الشلف لمباشرة إجراءات المتابعة القضائية .