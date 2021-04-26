الشلف.. توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 63 ألف قرص مهلوس

تمكن اليوم الإثنين، عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف، من توقيف 5 أشخاص.

وينشط الموقوفون، ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع و ترويج المؤثرات العقلية عبر مدينة الشلف.

وتم خلال هذه العملية النوعية، حجز 63420 قرص مهلوس.

وتمت عملية الحجز والتوقيف، بعد استغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة.

وتفيد المعلومات، بوجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية عبر أحياء و شوارع المدينة.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع تكثيف التحريات و الابحاث، أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم وضبط بحوزتهم على 63420 قرص مهلوس.

وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين الخمسة، قبل إحالتهم على العدالة.