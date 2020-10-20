الشلف: توقيف 5 أشخاص وحجز 1030 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الشلف: توقيف 5 أشخاص وحجز 1030 قرص مهلوس
بقلم رشيد مشورب

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الشلف من تفكيك شبكتين إجراميتين.

وتختص الشبكتين في بيع وترويج الأقراص المهلوسة في أوساط الشباب عبر أحياء مدينة الشلف.

وبعد تكثيف التحريات تم توقيف الشبكة الأولى التي تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة.

وضبط بحوزتهم 470 قرص مهلوس وحجز سيارة نفعية كانوا يستعملونها في نقل وترويج هذه السموم.

في حين تتكون الشبكة الثانية من شخصين يبلغان من العمر 25 و 35 سنة، ضبط بحوزتهما على 560 قرص مهلوس ومبلغ مالي.

بعد إستكمال الإجراءات أنجز في حقهم ملفين جزائيين عن قضيتي الحيازة والإتجار في المؤثرات العقلية، أحيلوا بموجبهما أمام  محكمة الشلف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=906866

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com