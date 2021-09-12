الشلف: توقيف 5 أشخاص وحجز 740 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة قمع الإجرام على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف خمسة أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 24 و35 سنة ينشطون ضمن جماعة منظمة في قضيتين منفصلتين.

عملية التوقيف والحجز جاءت على إثر معلومات وردت لذت الفرقة مفادها بوجود أشخاص. بصدد قيامهم بصفقات بيع وشراء المؤثرات العقلية على مستوى بلديات الشلف.

وبعد تدخل مصالح الأمن تم توقيف المشتبه فيهم متلبسين وضبط بحوزتهم كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 740 قرص مهلوس.

وتم تحويل الموقوفين إلى مقر الفرقة لإستكمال التحقيقات أين أنجز في حقهم ملفين جزائيين. عن قضية الحيازة ونقل وضع للبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية ضمن جماعة منظمة.