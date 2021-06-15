الشلف: توقيف 5 أشخاص يستغلون وصفات طبية مزورة لترويج الأقراص المهلوسة

تمكنت اليوم عناصر أمن دائرة بوقادير بالشلف، من توقيف 05 أشخاص أعمارهم ما بين 38 و 56 سنة، توبعوا في قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض بيعها بإستعمال وصفات طبية مزورة و صورية.

قضية الحال حسب مصادر النهار أونلاين، تمت على إثر نقطة مراقبة قام بها عناصر الفرقة بالمخرج الغربي لمدينة بوقادير، أين تم استيقاف شخص يقود مركبة تجارية وبعد تفتيشها ضبط بداخلها على علبة دواء مصنفة ضمن المؤثرات العقلية تحتوي على 27 قرص مهلوس.

حيث تم إحضار المالك الأصلي للمركبة الذي ادعى بأن علبة الدواء تخصه، وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية و مباشرة التحريات أفضت نتائجها إلى أن الوصفات الطبية غير مطابقة للبيانات المعمول بها ، كما بينت الأبحاث أن الموقوف قد تحصل على علبة الدواء من إحدى صيدليات ولاية مجاورة بوصفة طبية غير قانونية.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم وإحالتهم على محكمة بوقادير عن قضية حيازة مؤثرات عقلية مصنفة قصد الترويج على الغير إلى جانب التزوير و إستعمال المزور في وصفة طبية والحصول على مؤثرات عقلية بوصفة طبية وهمية تسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية و التسليم العمدي لمؤثرات عقلية بدون رخصة.