الشلف: توقيف 5 متهمين في قضية إبعاد قاصر بتس

أفاد اليوم، بيان لمصالح أمن داىرة تنس، بأنه قد تم توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 48 سنة بتهمة التورط في قضية إبعاد قاصر والفعل المخل بالحياء مع تحريضها على الفسق وفساد الأخلاق.

وأشار ذات البيان، إلى نجاح ذات المصالح في وضع حد لنشاط 5 أشخاص أخرين تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة بتهم تتعلق بحيازة المخدرات و السرقة تحت طائلة التهديد.

إلى توقيف 17 شخصا مخل أوامر بالقبض من قبل الجهات القضائية وذلك من خلال تنفيذ عدة عمليات تفتيش بحر الأسبوع المنقضي.