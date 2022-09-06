الشلف: توقيف 5 مروجين وحجز 8 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بحي بن سونة بالشلف، من توقيف 5 أشخاص تبلغ أعمارهم 27 و 38 سنة، بتهمة التورط في قضية تخص ببيع و نقل المخدرات بين بلديات الولاية، وذلك بعد تنفيذ عملية نوعية تم خلالها حجز 08 كلغ من مادة الكيف المعالج.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإتصال والإعلام على مستوى أمن الولاية فإن عملية التوقيف تمت بعد إستغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص بصدد ترويج كمية من المخدرات عبر إقليم الاختصاص،.

وبعد تدخل ذات المصالح وتكثيف التحريات نجحت عناصر الفرقة في توقيف المشتبه فيهم على متن مركبة وبعد إخضاعها للمراقبة و التفتيش، تم العثر بداخلها 8 كلغ من الكيف المعالج.

فضلا عن مبلغ مالي يقارب 80 مليون سنتيم من عائدات الكمية التي تم تسويقها، ليتم تحويلهم إلى مقر ذات الفرقة و إنجاز ملف

جزائي في حق المشتبه فيهم وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.