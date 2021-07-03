الشلف.. توقيف 587 شخصا وحجز 15 كلغ زطلة خلال السداسي الأول من 2021

كشف بيان لمصالح أمن ولاية الشلف، اليوم السبت، بأن فرق الشرطة القضائية قد تمكنت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2021.من معالجة 581 قضية تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ونجحت ذات المصالح، خلال هذه الفترة.في توقيف 587 شخص مع ضبط كمية من المخدرات تقدر بأكثر من 15 كلغ من الكيف المعالج.بالإضافة إلى أزيد من 85 ألف قرص مهلوس.حيث تم إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم.وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.