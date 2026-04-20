الشلف: توقيف 6 أشخاص ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات وحجز 3 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت فرقة البحث و التدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي تنشط في ترويج المخدرات، مع توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و58 سنة، وحجز قرابة 3 كيلوغرامات من الكيف المعالج.

وجاءت هذه العملية النوعية إثر عمل استعلامي دقيق مدعم بمتابعة ميدانية محكمة لتحركات عناصر الشبكة التي يقودها بارون مخدرات مقيم بالمغرب ومبحوث عنه بموجب نشرة بحث دولية صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، إضافة إلى عدة أوامر بالقبض صادرة عن جهات قضائية عبر ولايات الوطن.

وقد أسفرت التحريات عن تحديد مزرعة بضواحي مدينة سيدي عكاشة كانت تستغل مخزنًا للمخدرات ونقطة لإعادة توزيعها.

وبعد تدخل ميداني محكم تحت إشراف النيابة المختصة، تم توقيف المشتبه فيهم وضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 2.980 كلغ. إلى جانب حجز مبلغ مالي قدره 42 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي، إضافة إلى مركبة نفعية ودراجة نارية كانتا تستعملان في عمليات النقل والتمويه والتوزيع .

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس لمتابعتهم قضائيا.