الشلف: توقيف 6 أشخاص في قضايا مختلفة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الشلف بحر الأسبوع المنصرم، من معالجة عديد القضايا.

وتم توقيف أربعة أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 24 و 52 سنة، عن قضية تزوير أوراق نقدية بالعملة الوطنية.

وقد أنجز في حقهم ملف جزائي عن قضية تداول أوراق نقدية مزورة للعملة الوطنية.

كما تمكنت ذات المصلحة في نفس الوقت من توقيف شخص متابع في قضية حيازة سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة محل أمر قضائي

وبعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم أحيلوا بموجبها أمام محكمة الشلف.