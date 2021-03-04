الشلف: توقيف 6 أشخاص وضبط 98 قرص مهلوس

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بالشطية، الشلف، بحر الأسبوع المنصرم من توقيف شخصين يبلغان 23 و33 سنة بوسط الشلف.

وحسب أمن ولاية الشلف، اليوم الخميس، يتابع الموقوفان في قضية ترويج المهلوسات.

القضية تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخصين بصدد ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب بمدينة الشلف.

بعد إتخاذ كافة الإجراءات مع تكثيف التحريات، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيهما بحي الإخوة عباد بالشلف.

وضبط بحوزتهما على 98 قرص مهلوس بالإضافة إلي مبلغ مالي يقدر بـ 17000 د ج يعتبر من عائدات البيع والترويج.

لينجز في حقهما ملف جزائي، عن قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع،أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.

كما تم توقيف ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 24 و 35 سنة على مستوى بلدية الشطية.

وضبط بحوزتهم قطع مخدرات (كيف معالج) وكذا قارورة سائل مخدر، لتنجز بحقهم ملفات جزائية، أحيلو بموجبها أمام محكمة الشلف.

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة محل أمر قضائي ببلدية الشطية، عن قضية تزوير النقود.

وقد أنجز في حقه ملف جزائي، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.