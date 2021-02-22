الشلف: توقيف 6 مبحوث عنهم بموجب أوامر قضائية من بينهم مشعوذة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس بالشلف، خلال الأسبوع الماضي من توقيف 6 مبحوث عنهم بموجب أوامر قضائية.

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة مبحوث عنه، بموجب أربعة 04 أوامر قضائية.

كما تم توقيف شخص سنه 55 سنة توبع في قضية سرقة هاتف نقال.

القضية جاءت بناء على طلب تدخل من الضحية ، تفيد بتعرضه للسرقة استهدفت هاتفه النقال.

على الفور إنتقل عناصر الشرطة لعين المكان، وبعد مباشرة الإجراءات اللازمة تم إنجاز ملف جزائي عن قضية جنحة السرقة .

وتم توقيف إمرأة تبلغ 60 سنة، وضبط بحوزتها مواد وعقاقير تستعمل في الشعوذة.

وأنجز في حقها ملف جزائي عن قضية حيازة مواد و أغراض لغرض ممارسة الشعوذة.

وبعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم ، أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية بالشلف.