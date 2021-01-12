الشلف: توقيف 6 مروجين للمخدرات وحجز 858 قرص مهلوس 

أخبار الجزائر
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الشلف: توقيف 6 مروجين للمخدرات وحجز 858 قرص مهلوس 
بقلم يحيى عزواو    

 تمكنت مصالح أمن دائرة الشلف في عمليتين متفرقتين من توقيف ستة 6 أشخاص ينشطون ضمن شبكتين إجراميتن.

ويقوم الموقوفون ببيع وترويج الأقراص المهلوسة، وتتراوح أعمارهم ما بين 26 و 30 سنة.

وتمت القضيتين على إثر معلومات تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيهم وضبط بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 858 قرص مهلوس.

إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 7000 دينار جزائري تعتبر من عائدات بيع هذه السموم.

وبعد استكمال التحقيقات تم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع وإحالتهم أمام محكمة الشلف.


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