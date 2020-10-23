الشلف: توقيف 6 مروجين وحجز 1 كلغ “زطلة” و585 قرص مهلوس

أطاحت مصالح الأمن دائرة أولاد فارس بالشلف بشبكة مختصة ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة عبر أحياء المدينة.

وحسب ما أفادت به اليوم مصادر مطلعة الشبكة تتكون من أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و35 سنة

العملية تمت على إثر ورود معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية بحوزتها كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية .

ليتم توقيف المشتبه فيهم وضبط كمية من المخدرات و المهلوسات تقدر بـ1 كلغ من الكيف المعالج و585 قرص مهلوس.

فضلا عن حجز مركبتين كانت تستعمل في تنقلات أفراد الشبكة بهدف نقل ترويج هذه السموم.

في وقت تم فيه إنجاز ملفات قضائية في حقهم عن قضية الحيازة ونقل المخدرات والأقراص المهلوسة وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.