الشلف.. توقيف 6 مروجين وحجز 580 قرص مهلوس موجهة للتسويق

تمكنت اليوم الثلاثاء فرقة البحث و التدخل BRI على مستوى أمن ولاية الشلف في عمليتين منفصلتين من توقيف مروجي الاقراص المهلوسة في أوساط الشباب عبر إقليم الإختصاص وحجز 580 قرص مهوس.

وحسب مصادرنا فإن العملية الأولى تم تنفيذها بعد ورود معلومات عن وجود أشخاص بصدد ترويج و بيع

كميات من المؤثرات العقلية بمدينة الشلف ، بعد الاستغلال الجيد و الدقيق لتلك المعلومات تمكنت ذات المصالح من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 37 سنة على مستوى مدينة الشلف و 540 قرص مهلوس.

أما العملية الثانية فقد أسفرت عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 33 سنة كما تم ضبط بحوزتهم على 20 قرص مهلوس. بعد استكمال الملف الجزائي عن القضيتين أحيل المشتبه فيهم على محكمة الشلف أين صدر في حقهم أمر إيداع.