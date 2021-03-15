الشلف: توقيف 7 أشخاص كانوا بصدد الحرقة نحو إسبانيا

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقلتة ولاية الشلف من توقيف 7 أشخاص كانوا بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية.

وحسب بيان لمصالح الدرك، فإن العملية تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت بناء على معلومات مفادها وجود تحركات غير عادية عبر ساحل ولاية الشلف.

ليتم تفعيل المخطط الخاص بمجابهة ظاهرة الهجرة السرية عبر البحر، وغلق جميع المنافذ المؤدية من و إلى مدينة القلتة.

وأوضح البيان، أنه تم توقيف 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 29 سنة، مع حجز معدات كانت بحوزتهم.

وتم حجز زورق مطاطي، محرك نوع سوزوكي، 280 لتر من البنزين إضافة إلى مبلغ مالي قدر بأزيد من 29 مليون سنتيم 370 أورو.

وأوضح المصدر، أنه فور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.