الشلف: توقيف 8 أشخاص بتهمة تنظيم رحلات حرقة نحو إسبانيا

تمكنت مصالح أمن دائرة تاوقريت بالشلف، من توقيف 08 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 55 سنة بتهمة التورط في قضية التدبير وتهريب الأشخاص عبر البحر نحو الضفة الإسبانية ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن ولاية الشلف فإن عملية التوقيف تمت بناءا على معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تقوم بتنظيم و تدبير للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر عبر أحد شواطئ الولاية.

و بعد تدخل ذات المصالح و تكثيف التحريات تم توقيف المشتبه فيهم وضبط قارب و محرك، فضلا عن مبلغ مالي 119 مليون سنتيم، في وقت كشفت فيه التحريات أن المشتبه فيهم قاموا بتنظيم عمليات هجرة غير شرعية من بينهم أفراد عائلات تنحدر من ذات المنطقة ليتم إنجاز الملف الجزائي للموقوفين و إحالاهم على الجهات القضائية المختصة إقليميا النظر في قضية الحال.