الشلف: توقيف 8 أشخاص مبحوث عنهم من قبل العدالة بينهم فتاة

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بالشطية بأمن دائرة أولاد فارس بالشلف، من توقيف 8 أشخاص مبحوث عنهم من قبل العدالة.

وحسب بيان أمن ولاية الشلف، فقد تم توقيف شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 24 سنة.

وأوضح البيان أنه تم توقيفها بخصوص قضية محاولة الحصول على مؤثرات عقلية لبيعها بوصفات طبية صورية، والتزوير بمحررات إدارية .

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 62 سنة مبحوث عنه عن قضية إصدار شيك بدون رصيد.

بالإضافة الى توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة عن قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح.

وكذا توقيف شخص يبلغ من العمر 64 سنة عن قضية المشاركة في المشاجرة.

وأشار بيان ذات الجهة الأمنية أنه توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة عن قضية النصب.

بالإضافة الى توقيف 03 أشخاص أعمارهم ما بين 21 و 35 سنة محل أحكام قضائية.

وبعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم، أحيلوا أمام محكمة الشلف.