الشلف: توقيف 9 أشخاص متورطين في سرقة المنازل ببوقادير

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الشلف: توقيف 9 أشخاص متورطين في سرقة المنازل ببوقادير
بقلم رشيد مشورب

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري بوادي سلي بالشلف من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 50 سنة.

ويقوم الموقوفين بسرقة مساكن المواطنين و هذا على مستوى الجهة الغربية لمدينة الشلف.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناء على شكوى أحد المواطنين تفيد بتعرض منزله الكائن بوادي سلي للسرقة.

إستهدفت بعض الأجهزة الكهرومنزلية، لتقوم عناصر ذات المصلحة بتكثيف أبحاثها وتحرياتها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتم الإستعانة بتقنيات الشرطة العلمية، التي كللت بتوقيف المشتبه فيهم مع إسترجاع المسروقات في ظرف وجيز.

كما تم خلال نفس العملية حجز مركبتين كانت تستعمل في عمليات السرقة ونقل المسروقات.

وتم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة التعدد والكسر وظرف الليل وإستحضار مركبة ، أحيلوا بموجبه أمام محكمة بوقادير.


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