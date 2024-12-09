الشلف: توقيف 9 أشخاص وحجز 8 آلاف قرص مهلوس بالشطية

نجحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ الشطية بأمن ولاية الشلف، في تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية. و تحجز كمية معتبرة من المهلوسات.

العملية أسفرت عن الإطاحة بأعضاء هذه الشبكة الإجرامية المكونة من تسعة أشخاص. و ذلك بعد الإطاحة بأحد عناصرها الرئيسيين “شقيقين في عقدهما الثاني من العمر” كانا يتخذان مسكنهما العائلي ببلدية الشطية. في تخزين و ترويج السموم، أين أفضت عملية مداهمته و تفتيشه القانونية عن توقيفهما و ضبط كمية معتبرة من المهلوسات.

التحقيق الموسع في القضية تحت إشراف النيابة المختصة، قاد إلى الوصول لباقي أعضاء الشبكة. و هم سبعة أشخاص من بينهم إمرأتين، في عقدهم الثاني و السادس من العمر، ينحدرون من ولايتي الشلف و الوادي.

كما جرى توقيف أربعة منهم وفق عمليات شرطية محكمة ، حيث تم حجز 8042 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبية المنشأ. مبلغ مالي فاق 140 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية إلى جانب حجز مركبتين سياحيتين و دراجة نارية تستعمل في عمليات ترويج هذه المواد بطريقة غير شرعية. مع كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من قبل المشتبه بهم. المتمثل في نقل و توزيع هذه المواد على مستوى خزان وقود مركبات مستأجرة للغرض و ذلك من إحدى الولايات الجنوبية الشرقية للوطن إلى ولاية الشلف.

المشتبه بهم أنجز ضدهم ملف جزائي، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف. التي خصتهم بأمر إيداع عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بالحصول والشراء و التخزين و التوزيع قصد البيع .

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