الشلف: جريحان في إصطدام بين شاحنة وحصان بالدشرية
أصيب اليوم، شخصين بجروح إثر إصطدام شاحنة النفعية التي كانت تقلهما من نوع DFSK بحصان. على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة الدشرية الفاصلة بين ولايتي مستغانم والشلف.
حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف المصابين واجلائهما على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمرسى مركز لتلقي العلاج.
طالع ايضا: بجاية: وفاة 4 أشخاص في حادث إصطدام بين سيارتين بالطريق السيار
لقي 4 أشخاص حتفهم اليوم الأربعاء، في حادث إصطدام بين سيارتين بالطريق السيار بني منصور بولاية بجاية.
وفي هذا السياق فإن الضحايا هم 3 نساء و رجل كانوا في، سيارة من نوع سيتروين.
كما الحادث خلف ثلاثة جرحى أخرين بينهم طفل و إمرأة.
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بجاية..الوالي يأمر ببرمجة عمليات تنظيف الشواطئ إستعدادا لموسم الإصطياف
بجاية..الوالي يأمر ببرمجة عمليات تنظيف الشواطئ إستعدادا لموسم الإصطياف
كما أمر والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش كل مسؤولي البلديات الساحلية والمديريات المعنية بتحضير موسم الإصطياف.
بالإضافة الى برمجة عمليات تنظيف واسعة للشواطىء بمختلف البلديات الساحلية، ورفع كل القمامات المتواجدة على الأرصفة والطرقات الولائية ابتداءً من بني كسيلة إلى غاية ملبو.
كما قام والي الولاية، بزيارة عمل وتفقد إلى شاطئ بلدية توجة للوقوف على مدى جاهزية هذه الفضاءات السياحية الساحلية لاستقبال المصطافين في أحسن الظروف.
وذلك بتوفر المراكز الأمنية والحماية المدنية ومقرات متصرفي الشواطى وكذا التجهيزات المتعلقة بالشواطئ.
أين أعطى المسؤول الأول للولاية تعليمات صارمة بخصوص المتابعة المستمرة لـصيانة جميع الطرقات وخاصة مداخل الشواطئ.
ومتابعة عملية جمع النفايات بالشواطئ، وكذا مواصلة المجهودات لتهيئة هذه الشواطئ من اجل توفير مساحات ارحب للمصطافين.
طالع أيضا: بجاية..حجز 5760 قرص مهلوس في حاجز امني بدرقينة
حجزت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI)، بأمن بجاية جماعة إجرامية متكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 32سنة.
والدين يروجون المؤثرات العقلية ببجاية، وتعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات عن محاولة جماعة إجرامية منظمة.
والتي قامت بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بمدينة بجاية و ضواحيها.
وعلى إثرها تم تكثيف الأبحاث مع إعداد خطة محكمة والتي أفضت إلى تحديد هوية هذه الجماعة الإجرامية وتوقيف المشتبه فيهم.
وذلك على متن مركبة تجارية من نوع رونو ماستر على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بمدينة درقينة.
وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
حيث تقدر بـ 5760 قرص مهلوس من دواء “بريغابلين “على مهرب من دولة أجنبية.
كما تم حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 46000 دج، و مبلغ آخر من العملة الأجنبية الأورو.
كما تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية حيازة المؤثرات العقلية بغرض الإتجار من قبل جماعة إجرامية منظمة.
وجنحة تهريب مواد صيدلانية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.