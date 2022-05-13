الشلف: جريحان في إصطدام بين شاحنة وحصان بالدشرية

أصيب اليوم، شخصين بجروح إثر إصطدام شاحنة النفعية التي كانت تقلهما من نوع DFSK بحصان. على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة الدشرية الفاصلة بين ولايتي مستغانم والشلف.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف المصابين واجلائهما على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمرسى مركز لتلقي العلاج.

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