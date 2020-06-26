الشلف.. جريحان في إصطدام سيارة بدراجة نارية بتنس

أصيب شخصان بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، في حادث إصطدام سيارة بدراجة نارية بالقرب من مدينة تنس بولاية الشلف.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بالولاية، فإن هذا الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11، إثر إصطدام بين سيارة من نوع Renault-clio و دراجة نارية كبيرة الحجم.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة و مرافقه البالغين من العمر 31 و 22 سنة بجروح و كسور بليغة، و إصابات خفيفة لركاب السيارة.

ولا يعتبر هذا الحادث الأول من نوعه، بل أصبحت ظاهرة حوادث المرور للدراجات النارية يومية في ولاية الشلف، يضيف ذات المصدر.