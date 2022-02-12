الشلف: جريحان في حادث إنحراف سيارة بالمصالحة

أصيب اليوم السبت، شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حصول حادث إنحراف سيارة من نوع سامبول. وإنقلابها على مستوى الطريق السيار شرق غرب في إتجاه الجزائر بمنطقة المصالح ببلدية الشلف.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدينة، لأجل إسعافهما وإجلائهما على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفي أولاد محمد لتلقي العلاج.

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