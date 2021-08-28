الشلف: جريح في إنحراف سيارة وسقوطها بسد كاف الدير ببلدية بريرة

أصيب صباح اليوم، شخص يبلغ من العمر 43 سنة بجروح وكسور في مختلف أنحاء الجسم. إثر إنحراف سيارته من نوع Renault kankoo وإصطدامها بعمود كهربائي. على مستوى الطريق الولائي رقم 24 الرابط بين بلديتي بريرة وبي حواء. لتسقط في سد كاف الدير الواقع في المنطقة الفاصلة بين ولايات الشلف، عين الدفلى وتيبازة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، لإسعاف الجريح ونقله إلى العيادة المتعددة الخدمات ببني حواء مركز. فيما باشرت فرقة الغطاسين عملية بحث واسعة النطاق داخل السد عن مفقودين محتملين جراء حادث سقوط السيارة داخل السد.