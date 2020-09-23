الشلف: جمارك الشلف تحجز 900 قرص مهلوس و3 سيارات مزورة 

أخبار الجزائر
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بقلم النهار أونلاين

تمكنت مختلف الفرق العملياتية  التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف، من حجز أكثر من 900 وحدة من الأقراص المهلوسة مختلفة الأنواع و الأحجام.

وذلك من طرف فرقة فحص الطرود البريدية على مستوى مركز الطرود البريدية بالشلف (LYRICA–ARIZOL-LORAZEPAM NORMON).
كما قامت الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب بالشلف من القيام بحجز ثلاثة (03) سيارات مزورة، هذه الجنح المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 325 من قانون الجمارك.
الملفات المتعلقة بهاته القضايا قد تم إحالتها على الجهات  القضائية المختصة للفصل فيها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=891459

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