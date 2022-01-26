الشلف: جمعيات حماية المستهلك تطالب بإعادة النظر في مسار توزيع الزيت

أفادت اليوم، مصادر محلية مطلعة بأن عدد من جمعيات حماية المستهلك بولاية الشلف، قد عقدت إجتماعا تنسيقيا بمقر الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة، لمناقشة المشاكل الناجمة عن التذبذب المسجل في توزيع مادة الزيت وبعض المواد الواسعة الإستهلاك.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن الإجتماع المذكور قد خلص إلى تقديم طلب إلى مدير التجارة تضمن ضرورة عقد جلسة عمل طارئة لأجل إعادة النظر في مسار توزيع مادة الزيت وبحث سبل ضمان توفر المواد الواسعة الإستهلاك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن مديرية التجارة قد دعت ممثلي 4 جمعيات ولائية لحضور جلسة عمل مساء يوم غد الخميس لأجل الإستماع إلى إنشغالات وإقتراحات الشركاء الإجتماعيين.