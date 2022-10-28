الشلف: جمعية إرشاد المستهلك تثمن إجراءات مكافحة ظاهرة المضاربة

ثمنت اليوم، الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة بالشلف، الإجراءات التي إتخذتها السلطات العليا في البلاد خلال الفترة الأخيرة لأجل مكافحة ظاهرة المضاربة غير مشروعة في المواد واسعة الإستهلاك.

في ذات السياق، أشارت ذات الجهة في البيان لها للرأي العام، إلى النتائج التي تحققت بفضل تطبيق النصوص القانونية التي تم إستحداثها في هذا الإتجاه، ما ساهم في عودة بعض المواد الأساسية إلى الأسواق على غرار مادتي الحليب و الزيت وخاصة بعد توقيف عدد من التجار المضاربين في كل من بلديات عين أمران، بوقادير والشلف.

في وقت تطرق فيه رئيس الجمعية الولاىية لإرشاد المستهلك السلامة جيلالي قاسمي، في إتصال أجرته معه النهار أونلاين، عن أهمية دوريات المراقبة التي تشرف علىها مصالح مديرية التجارة لمتابعة مساري توزيع مادة الحليب والزيت عبر 35 بلدية بالولاية.