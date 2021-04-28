الشلف: جمعية إرشاد المستهلك تطلق حملة تحسيسة للحد من ظاهرة تبذير الخبز

أطلقت اليوم جمعية إرشاد المستهلك السلامة ممثلة في مكتبها البلدي بعين أمران حملة تحسيسية للحد من تبذير مادة الخبز خلال شهر رمضان الفضيل.

حيث مست هذه الحملة الفضاءات التجارية والمدارس الإبتدائية فيما تم توزيع قصصات وتعليق ملصقات عبر الأماكن العامة بغرض إطلاع المواطنين بمختلف شرائحهم بأن الخبز نعمة يجب المحافظة عليها.

وحسب تصريح الجيلالي قاسمي رئيس الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك بالشلف للنهار أونلاين، فإن الحملة الجارية مستمرة وسيتم تعميمها لتشمل بلديات أخرى في خطوة من شأنها الحد من تبذير الخبز.