الشلف: جمعية إرشاد المستهلك تنظم حملة للوقاية من الإختناقات بالغاز

أشرف اليوم، القائمين على المكتب البلدي للجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة بأولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف، على تنظيم حملة تحسيسية للوقاية من الإختناقات التي يتسبب فيها غاز أكسيد الكربون بالتزامن مع الإستغلال الواسع لأجهزة التدفئة.

حيث عرفت هذه التظاهرة التوعوية مشاركة فعالة من مختلف الشركاء على غرار مصالح الحماية المدنية و الأمن الوطني إلى جانب مؤسسات الكهرباء و الغاز و نفطال، فضلا عن مصالح مديرية التجارة.

في ذات السياق، أكد رئيس الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة جيلالي قاسمي، على أهمية هذه الحملات التحسبسية التي من شأنها المساهمة في إنقاذ المواطنين من خطر الإختناق بالغاز و خاصة مع حلول فصل الشتاء.