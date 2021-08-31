الشلف: جمعية الصداقة الشعبية الجزائرية الفرنسية تدعّم مستشفى الأختان باج بجهاز تنفّس عالي التدفّق

أفادت مديرية الصحة لولاية الشلف في بيان لها عبر صفحتها أنّ المؤسسة العمومية الاستشفائية الاخوات باج بالشلف استفادت من جهاز تنفس عالي التدفق (optiflow) لفائدة مصلحة الإنعاش الطبية كهبة من طرف جمعية الصداقة الشعبية الجزائرية الفرنسية.

و حضر عملية التسليم و الإستلام رئيس الجمعية و عدد من الأطباء الاخصائيين وكذا الفريق التقني لذات المؤسسة حيث تم وضع هذا الجهاز حيز الخدمة.

واستفاد أطباء الإنعاش والتخدير وممرضي مصلحة الإنعاش من دورة تكوينية حول كيفية تشغيل الجهاز من قبل البروفيسور نيسغاوي هشام الذي أكد على أهمية الجهاز في تقليص مدة العلاج والاستشفاء.

كما زار رئيس الجمعية والوفد المرافق له مختلف المصالح التي يتوفر عليها مستشفى الأخوات باج .

للإشارة يعمل جهاز التنفس عالي التدفق بآليات معالجة التدفق الأنفي المرتفع من خلال تقليل توليد ضغط مجرى الهواء الإيجابي الديناميكي وترطيب مجرى الهواء لدى المرضى بمصلحة الإنعاش