الشلف.. جمعية خيرية تكرّس الروح الرياضية وتوزع المياه على أنصار وفاق سطيف

في مبادرة طيبة تعكس روح التآخي، قامت جمعية “سلطانة” بتوزيع 1000 قارورة مياه و380 قارورة مشروبات على أنصار فريقي جمعية الشلف ووفاق سطيف. خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بملعب بومزراق.

وذلك في إطار سعي الجمعية الدائم إلى ضمان راحة الأنصار وتعزيز الروح الرياضية بين مشجعي الفرق.

وقد لقيت المبادرة ترحيبا واسعا من قبل الأنصار. خاصة في ظل الأجواء الحماسية التي عادة ما ترافق مثل هذه اللقاءات.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تقوم بها جمعية سلطانة. وتؤكد من خلالها على أهمية العمل الجواري في دعم الحركة الرياضية ونشر قيم التعايش والتسامح في الملاعب.