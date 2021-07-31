الشلف: جمع أزيد من 11 مليار سنتيم لإقتناء 7 مولدات أكسجين لمستشفيات الولاية

عقد اليوم، والي الشلف لخضر سداس، جلستي عمل في إطار المساعي الحثيثة لتوفير الدعم المادي والبشري لمستشفيات الولاية في ظل تزايد عدد المصابين بكوفيد 19.

حيث حضر جلستي العمل كل من المفتش العام للولاية ورئيس غرفة التجارة والصناعة فضلا عن رجال اعمال وعدد من المستثمرين، حيث تم إستحداث خلية لتنسيق الجهود بين المصالح واعضاء لجنة المتابعة لولاية الشلف ورجال الأعمال المانحين من جهة اخرى.

وقصد تسريع الإجراءات وربح الوقت، تم عقد جلسة ثانية ظهر اليوم ضمت كل الأطراف وبعد المناقشة خلص القاء إلى النتائج الإستعجالية التالية، جمع الإعتمادات المالية الكافية لإقتناء 7 مولدات للأكسجين وتركيبها فور وصولها إلى المؤسسات الإستشفائية السبعة بالولاية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليار سنتيم.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد تم الشروع في إجراءات الإقتناء على أن يتم إحضار من هذه الأجهزة من تركيا في آجال لا تتعدى الشهر، فضلا عن إقتناء معدات أخرى تخص تكثيف الأكسجين في خطوة من شأنها رفع الضغط بصفة نهائية على مستشفيات الولاية.