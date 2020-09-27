الشلف.. حاملو شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ينتظرون أداء اليمين القانونية

طالب اليوم الأحد عدد من حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بولاية الشلف بضرورة تدخل وزير العدل حافظ الأختام.

للوقوف على الأسباب التي جعلت الجهة الوصية تتأخر في تنظيم دورة أداء اليمين القانونية الخاصة بالمحامين المتربصين إلى حد الآن.

في وقت أشار فيه هؤلاء إلى المراسلات الكثيرة التي تم رفعها إلى نقيب المحامين لمنظمة البليدة إلا أن إنشغالهم لم يلقى آذان صاغية على حد تعبيرهم.

في السياق أرجع نقيب المحامين لمنظمة البليدة عبد العزيز مجذوبة في إتصال أجرته معه النهار أونلاين عدم تنظيم دورة أداء اليمين القانونية الخاصة بالمحامين المتربصين عن ولاية الشلف إلى الظروف الإستثنائية التي عرفتها الجزائر خلال الأشهر الأخيرة جراء فيروس كورونا

مشيرا إلى أن دراسة ملفات ما يقارب 500 حامل لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة عن ولاية الشلف لا تزال متواصلة.

في الاخير أكد النقيب مجذوبة بأن تنظيم دورة أداء اليمين القانونية لا تبقى مرهونة بإتمام دراسة كل الملفات المقدمة وبتحسن الوضع الصحي بغرض تنظيم الدورة التي تخص أداء اليمين القانونية في ظروف جيدة.