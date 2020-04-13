الشلف.. حبس شخص بتهمة نشر أخبار مغلوطة لزرع الهلع وسط المواطنين

كشفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، عن منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن أخبار مغلوطة حول إنتشار وباء كورونا.

أين تم فتح تحقيق في هذه القضية، حسب تصريح للرائد فريحي حليم، مكلف بالإتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف.

وقد أسفرت التحريات، التي تمت بالتنسيق مع خبراء الدرك الوطني في مكافحة الإجرام السبيراني، عن تحديد هوية المشتبه فيه المدعو “م.ع” وتوقيفه.

أين تم الكشف عن خمسة منشورات أخرى إضافة إلى المنشور الأول، قام نفس الشخص بنشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتتضمن المنشورات أخباراً وتعليقات ترمي إلى خلق البلبلة والهلع وسط المواطنين، حول تفشي وباء كورونا

وكذا الإستهزاء والاستهانة بخطط العمل التي تقوم بها السلطات العمومية، للسيطرة على تفشي هذه الجائحة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، بتهمتي نشر وتوزيع بغرض الدعاية لمنشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

والإساءة إلى هيئة نظامية عن طريق التشهير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، أين تم إيداع الموقوف الحبس الاحتياطي.