الشلف: حبس 3 أشخاص بتهمة ترويج الأقراص المهلوسة بالكريمية

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالكريمية بالشلف، من توقف 4 أشخاص بتهمة حيازة الأقرص المهلوسة و الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية وسط الشباب.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف تمت على فترات ، وقد تم ضبط بحوزة كل واحد من الموقوفين كمية من الأقراص المهلوسة بمجموع 99 قرص.

قبل إنجاز ملفات جزائية في حقهم وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف التابعة لمجلس قضاء عين الدفلى الذي أمر بإيداع 3 منهم الحبس المؤقت.